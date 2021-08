DL PA, Bucalo: rammarico per mancata disponibilità a discutere emendamenti

“Fratelli d’Italia esprime grande rammarico per la mancata disponibilità a discutere gli emendamenti che abbiamo presentato in commissione lavoro. Volevamo migliorare un provvedimento così fondamentale per la realizzazione del PNRR. Ritengo tutto ciò antidemocratico e ci conferma come ormai siamo su una strada lontana dal rispetto delle regole democratiche. All’interno di questo provvedimento necessario e atteso permangono certe lacune, come i contratti a tempo determinato con obiettivo o la loro durata: chi fissa e chi controlla gli obiettivi? Per questa e altre incognite Fdi non ha avuto l’opportunità di poter migliorare il provvedimento”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carmela Bucalo.