DL PA, Rotelli: tre fiduce in 24 ore, triste record olimpico del Governo

“Troviamo vergognoso che su una riforma così importante come quella della Pubblica Amministrazione alle opposizioni siano stati dati solo 20 minuti in Commissione per presentare e discutere gli emendamenti. Questa multipla apposizione del voto di fiducia, 3 in sole 24 ore, rappresenta l’ulteriore triste record Olimpico negativo di un governo che conferma una chiusura ottusa e pericolosa rispetto a quello che è il dibattito parlamentare. Tutto si discute solo all’interno della maggioranza, il confronto con l’opposizione è azzerato, violando in maniera sfacciata le regole democratiche”.



Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli.