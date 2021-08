Ferro: da “Il Domani” solito attacco strumentale a Giorgia Meloni

“Dalle colonne de ‘Il Domani’, leggo senza stupore, l’ennesimo strumentale attacco al presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni definita questa volta una estremista. Agitando ancora una volta il solito spettro del passato, da sinistra si prova a smontare l’avversario politico e l’unica opposizione in Parlamento. Giorgia Meloni non deve dimostrare nulla a chi fa della menzogna il suo pane quotidiano. Come testimoniano i sondaggi, la destra italiana è in ottima salute e proprio grazie alla coerenza di Giorgia Meloni, alle prossime elezioni potrà finalmente dare un futuro migliore agli italiani. Con buona pace de ‘Il Domani’”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia.