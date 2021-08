«Il Movimento 5 Stelle boccia il nostro ordine del giorno per reintrodurre il carcere duro contro i mafiosi. Motivo? “Non è questa la sede”. Per Fratelli d’Italia combattere la mafia è un dovere che va compiuto in qualsiasi luogo, senza se e senza ma. Che tristezza vedere un partito che per anni si è riempito la bocca di “onestà” sacrificare i propri princìpi per una poltrona. Vergognosi».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.