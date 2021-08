Green pass, Rotelli: Morani in cerca di visibilità inanella brutte figure

“E’ incredibile come la collega Morani, alla continua ricerca di visibilità, insista periodicamente a voler inanellare a tutti i costi brutte figure con dichiarazioni fuori luogo. Stavolta, attacca Fratelli d’Italia, rea secondo lei, di aver cambiato idea sul green pass. E’ vero che non c’è peggior sordo di non vuol sentire però è anche vero che la speranza è anche l’ultima a morire e quindi provo una ultima volta a spiegarle quello che è già chiaro a tutti tranne che a lei: FDI si è sempre detta contraria a questo provvedimento economicida. Ciò premesso, una volta che questo strumento viene imposto agli italiani, Fratelli d’Italia ritiene corretto che anche i parlamentari debbano avere il certificato verde. Noi diciamo no a privilegi per deputati e senatori. Signora Morani, cosa c’è di difficile da capire?”

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.