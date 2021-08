Pnrr, Trancassini: su fondi per Roma Gulatieri, Calenda e Raggi fingono di non ricordare

“Da parte di Raggi, Calenda e Gualtieri ascoltiamo innumerevoli proclami per il rilancio della Capitale. Tutti si vantano di aver fatto o che faranno grandi cose per Roma, ma solo Fratelli d’Italia ha chiesto di inserire nel Pnrr un aumento dei fondi per Roma Capitale: un miliardo all’anno per sei anni. Mentre tutte le altre nazioni europee hanno stilato il Pnrr avvalendosi di idee e progetti provenienti dalle migliori menti, in Italia questo piano è stato approvato in maniera rocambolesca. Indimenticabile la falsa partenza dell’ex premier Conte che, insieme all’ex ministro dell’economia Gualtieri, oggi candidato sindaco di Roma, ha presentato un piano fallimentare. Con Mario Draghi, nonostante le tante audizioni delle categorie coinvolte, è stato tutto deciso e stilato al chiuso delle stanze del potere. Fratelli d’Italia ha presentato numerose proposte, molte delle quali ignorate da questo governo. Oggi, qualcuno che va in giro per Roma in campagna elettorale, fa finta di non ricordarlo”.



Così Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.