Green Pass, Bignami: divieti irragionevoli, uniche certezze sono danni a economia e famiglie

“Nonostante l’Italia sia tra le nazioni con più vaccinati e meno ricoveri, il governo impone i divieti più irragionevoli e severi di tutti. La responsabilità non solo viene scaricata sulle famiglie, ma anche sugli imprenditori come gli esercenti o i ristoratori costretti a trasformarsi in novelli sceriffi ridotti a chiedere i documenti ai propri clienti. Per non parlare dei pendolari costretti a viaggiare in vagoni pollaio senza alcuna condizione di sicurezza. Ancora una volta le uniche certezze sono i danni all’economia e alle famiglie”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.