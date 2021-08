Green Pass, Lollobrigida: strumento tanto inutile quando ancor più dannoso

“Le denunce di Fratelli d’Italia sul green pass purtroppo vengono confermate dai primi dati delle associazioni di categoria, delle famiglie, degli studenti universitari e molti altri penalizzati da questo strumento tanto inutile quanto ancor più dannoso. Un provvedimento pensato per il contenimento della pandemia senza averne il benché minimo riscontro scientifico che sortirà un effetto devastante per la nostra economia. Di fatto è un obbligo vaccinale senza che il governo se ne assuma la responsabilità. Contro ogni logica ai gestori dei locali è stato consegnato il ruolo di agente di pubblica sicurezza senza averne i requisiti. Comprensibile la loro difficoltà e l’imbarazzo nello svolgere un compito non richiesto. Tutto questo caos si sarebbe potuto evitare, almeno in parte, se le forze di maggioranza avessero accettato la proposta di FdI di discutere il decreto che contiene il Green Pass prima che lo stesso sortisse tutti i suoi nefasti effetti”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.