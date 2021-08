Immigrati, Ferro: domani altri 257 arrivi, subito blocco navale per fermare sbarchi

“Neanche un mese fa il ministro Lamorgese sosteneva che era esagerato parlare di emergenza. I dati, però, continuano a dire il contrario: 3.600 sbarchi al 28 luglio 2019, saliti a 12.999 nel luglio 2020 e ai 27.474 di quest’anno. Insomma, col ministro Lamorgese e alla vigilia dell’arrivo dei 257 immigrati a bordo della Sea Watch 3, gli sbarchi sono quasi decuplicati. Quest’estate doveva esserci la ripartenza dell’economia e del turismo e invece il governo Draghi ci regala quello degli sbarchi. Fratelli d’Italia non smettera’ di chiedere l’immediata attuazione del blocco navale, l’istituzione degli hotspot in Nord Africa, una equa distribuzione nei Paesi Ue e il rimpatrio dei clandestini. Solo cosi’ potremmo fermare questa invasione incontrollata, le morti in mare e il traffico di esseri umani”.

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Wanda Ferro.