Clima, Rampelli: rapporto Onu preoccupa. Draghi chieda a Ue accordo vincolante per stati che emettono CO2

“Il rapporto Onu sul clima è da brividi, con il pianeta in ‘codice rosso’ a conferma di quanto siamo indietro rispetto a un’aggressione ambientale devastante cresciuta nell’indifferenza generale di Stati e Governi di tutto il mondo.

Ora si sbandiera la via della decarbonizzazione. Bene, è giusto andare nella direzione di una diminuzione delle emissioni di CO2, ma cosa s’intende fare nei confronti di quegli Stati che non intendono contrastare l’effetto serra? Penso a Cina e Usa che producono il 60% dell’anidride carbonica globale immessa in atmosfera.

Se vale il principio che per salvare il pianeta ognuno deve fare la propria parte, allora Biden è Xijiping devono essere sferzati dalla comunità internazionale, prima che sia tardi.

Lo strumento giusto è quello di spezzare la guerra economica tra i due giganti in maniera semplice: estromettere la Cina dal Wto per il mancato rispetto delle regole economiche del libero mercato, sfruttamento dei lavoratori, dei bambini, delle donne, dell’ambiente, cioè applicazione di veri e propri dazi di civiltà. Automaticamente gli Stati Uniti, liberati dalla competizione economico finanziaria compulsiva potrebbero accollarsi l’onere del contrasto ai mutamenti climatici.

Il premier Draghi prenda una qualunque iniziativa degna di una nazione appartenente al G8 invece di difendere il reddito di cittadinanza”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.