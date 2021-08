Migranti, Lollobrigida: sbarchi fuori controllo restrizioni per gli italiani

“Non si fermano né rallentano gli sbarchi sulle coste italiane. Dopo un braccio di ferro durato diversi giorni, Ocean Viking ha ottenuto il porto di Pozzallo per sbarcare 549 migranti recuperati in acque internazionali. Continua l’invasione che in questi primi 7 mesi dell’anno ha fatto registrare quasi 30.000 sbarchi. Un numero destinato a crescere sensibilmente grazie all’inerzia e all’indifferenza del ministro Lamorgese. Una situazione fuori controllo che rischia di avere inevitabili risvolti negativi dal punto di vista sanitario con immigrati irregolari spesso positivi al covid e alle sue varianti. A quanto pare i controlli e le restrizioni valgono solo per gli italiani costretti da ieri a possedere il green pass per muoversi ‘liberamente’ in Italia. Una contraddizione della quale il ministro Lamorgese e il governo Draghi saranno chiamati a rispondere.”

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.