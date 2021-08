Quirinale, Meloni: centrodestra ha carte in regola per dire la sua e per eleggere presidente a garanzia di tutti

“Un candidato unico del centrodestra per il Quirinale? Ovviamente Fratelli d’Italia lavora per questo. Penso che il centrodestra abbia le carte in regola per dire la sua e per eleggere un Presidente della Repubblica che faccia rispettare le regole, a garanzia di tutti. Così deve funzionare in una moderna democrazia occidentale. Abbiamo le carte per giocare la nostra partita e per questo lavoro, nonostante alcune difficoltà, alla compattezza e all’unità della coalizione”.

Lo dice all’agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.