Rotelli: “Il video promozionale di Viterbo all’aeroporto di Fiumicino è una vetrina straordinaria per la città”

Oggi abbiamo concretizzato il primo obiettivo importante dopo l’avvio di una serie di rapporti istituzionali iniziati lo scorso mese di giugno.

Con la responsabile relazioni istituzionali di AdR, Veronica Pamia, il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena e l’assessore comunale al Turismo Marco De Carolis,e siamo intervenuti, al Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino alla conferenza di presentazione del video promozionale di Viterbo che, a partire da oggi, sarà visibile su un maxi schermo installato nel varco d’ingresso dei passeggeri in arrivo dai paesi Schengen”.Si tratta di una clip di 44 secondi che si ripete sequenzialmente per tutto il giorno e che rappresenta quindi una straordinaria vetrina mediatica per il capoluogo e tutta la Tuscia.

La finalità è di poter sfruttare, in termini di crescita turistica, l’enorme mole di passeggeri che quotidianamente confluiscono nello snodo aeroportuale.

Ad affiancare questo, anche un secondo video sarà proiettato nell’area di recupero bagagli e sarà visibile a tutti i viaggiatori in attesa nella zona dei nastri trasportatori.

Un’opportunità dalle importanti ricadute in termini di promozione territoriale e crescita economica e turistica, uno dei tanti tasselli che stiamo portando avanti da tempo anche in altri contesti istituzionali e di grande indotto, a partire dal porto di Civitavecchia.

Mauro Rotelli, deputato Fratelli d’Italia