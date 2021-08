Tokyo, Meloni: mai vinte tante medaglie nella storia dei giochi olimpici, evviva l’Italia dello sport

«Quaranta volte Italia. Un record da incorniciare: mai vinte così tante medaglie nella storia dei Giochi Olimpici. Sono state 2 settimane ricche di emozioni in cui tutti i nostri atleti hanno dimostrato il loro valore, rendendo fiera una Nazione intera. In un anno e mezzo in cui lo sport è stato duramente colpito dalle chiusure, queste Olimpiadi dovranno segnare il punto definitivo di ripartenza per tutto il settore: il governo non se ne dimentichi. Evviva l’Italia dello sport, evviva i nostri grandi campioni. Grazie».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.