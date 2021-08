Covid, Meloni: con Green Pass Governo introduce obbligo vaccinale di fatto senza assumersi responsabilità di farlo

“Sono contraria all’obbligo vaccinale. Credo che il modo più serio di fare una campagna vaccinale sia informare le persone con trasparenza e dare loro sicurezza. Tutto questo non lo abbiamo visto da parte delle Istituzioni. Quello che però sta facendo il governo è ancora peggio: si introduce con il green pass un obbligo vaccinale di fatto, senza assumersi la responsabilità di farlo. Questo perché per la legge italiana se lo Stato mette l’obbligo vaccinale si assume la responsabilità dei rischi e indennizza, mentre quando noi andiamo a fare il vaccino firmiamo uno scarico di responsabilità. Io non credo che sia un modo serio di affrontare la campagna vaccinale”.

Lo dice il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una intervista all’agenzia Vista.