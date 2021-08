Covid, Osnato: Dps ennesima occasione persa contro crisi

“L’Italia non ha utilizzato i Diritti Speciali di Prelievo, che proprio in questi giorni il FMI emetterà, perdendo come ha evidenziato Giorgia Meloni, l’ennesima occasione contro la crisi economica aggravata dalla pandemia. Diritti che avrebbero potuto dare liquidità senza condizioni da immettere nel circuito economico del nostro Paese. Una proposta fatta un anno fa proprio dalla leader di FdI, ovviamente bocciata e tacciata di sovranismo. A questo punto Draghi almeno sui Diritti di Prelievo Speciali, dimostri di non essere la fotocopia di Conte e dia un segnale di discontinuità”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato e capogruppo Fratelli d’Italia in commissione Finanze .