Ius Soli, Meloni: surreale che per la sinistra questa sia la priorità, per Fdi nessun margine di trattativa su questa proposta ideologica

“Dopo le Olimpiadi, la sinistra torna – strumentalmente – alla carica sullo Ius Soli, con il segretario del Pd che addirittura chiede di aprire una discussione in Parlamento. Per Fratelli d’Italia non esiste alcun margine di trattativa su questa proposta insensata e puramente ideologica, che nulla ha a che fare con i reali problemi dell’Italia e degli italiani. Trovo anzi surreale e vergognoso che in una fase così delicata e complicata per cittadini e imprese, la sinistra al governo abbia come priorità lo Ius Soli. Torneranno mai in contatto con la realtà?”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.