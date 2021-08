“Di Maio pretenda immediate scuse dalle autorità americane per le parole del governatore newyorkese Cuomo che ha accostato l’immagine degli italiani alle molestie di cui è accusato. Siamo garantisti ma riteniamo sia inaccettabile utilizzare le proprie origini italiane come giustificazione delle accuse mosse.”

Così il componente dell’Unione Inter-parlamentare Italia-Usa, deputato FDI Federico Mollicone.