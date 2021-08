Green Pass, Delmastro: ad Ascani sfugge qualcosa? Non è una notizia

“Ad Ascani sfugge qualcosa? Non è una notizia, anzi nessuno ha mai dubitato che le sfugga più di qualcosa. Ciò che interessa agli italiani è, invece, che al Governo dei migliori sfugga che il green pass si stia rilevando una micidiale misura economicida contro quelle medesime attività che furono flagellate dalle chiusure per decreto. Surreale pensare che il Governo dei sedicenti migliori assomigli sempre più a Ascani: sfugge infatti al governo, come ad Ascani, più di qualcosa e per esempio che servono investimenti su scuola, assistenza domiciliare e traporto pubblico per ripartire a settembre”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.