Italia nostra Roma, Rampelli: cordoglio per la scomparsa di Mirella Belvisi

“Ho appreso con profondo cordoglio della scomparsa della storica consigliera della sezione romana di Italia Nostra, Mirella Belivisi. Roma perde una delle sue più preziose vestali, interprete fino all’ultimo della sua sacralità così come l’aveva immaginata Antonio Cederna. Esprimo a nome mio e dei tanti militanti che hanno avuto modo di conoscere Mirella e condividerne battaglie anche difficili la vicinanza agli amici di Italia nostra. Le nostre strade si sono spesso intrecciate nella comune tutela dell’ambiente, del paesaggio e della bellezza di Roma. Siamo stati insieme consiglieri comunali e ricordo con grande stima le sue posizioni e i suoi argomenti, seppure la sua collocazione politica fosse distante dalla mia. Continueremo il duro lavoro per dare voce a chi non vota, la natura, i monumenti, le future generazioni, e lo faremo anche in suo nome. Ciao Mirella”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.