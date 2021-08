“Trenta milioni di afgani nelle grinfie dell’integralismo islamico per viltà dell’Occidente. Illusorio e demagogico promettere di portarli in tutto l’Occidente. Serve un enorme Piano Marshall dei diritti delle libertà da stanziare per i Paesi confinanti per accogliere e garantire a queste persone un futuro di libertà e prosperità”.

Così in una nota il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri Andrea Delmastro.