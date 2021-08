Afghanistan, Urso: domani audizione Copasir ministro Di Maio, lunedì direttore Aise

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica tornerà a riunirsi domani, venerdì, per la audizione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e lunedì per la audizione del direttore dell’Aise, gen. Giovanni Caravelli. Le riunioni si svolgeranno alle ore 11 nella sede del Copasir in Palazzo San Macuto.

È quanto riferisce in una nota il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia “la costante attenzione del Comitato sulla situazione in Afghanistan sia in merito al piano di evacuazione degli italiani, dei collaboratori afghani e delle loro famiglie, sia per le conseguenze sulla nostra sicurezza nazionale della costituzione dell’Emirato islamico in un Paese strategico per gli assetti internazionali”.

Ieri il Copasir ha audito il direttore del Dis, ambasciatrice Elisabetta Belloni, anche in merito alle questioni inerenti leminacce terrostiche e le conseguenze della crisi afgana sui flussi migratori e sul traffico di droga.

