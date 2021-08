Trasporti, Silvestroni: subito risposte a lavoratori trasporto aereo

“Il reddito di cittadinanza arriva puntuale tutti i mesi, anche a chi non dovrebbe percepirlo, mentre i lavoratori del trasporto aereo sono costretti a subire ritardi nei pagamenti degli stipendi e prevaricazioni dei loro diritti, da più di nove mesi. Imprese e INPS devono fare immediatamente la loro parte. I lavoratori del trasporto aereo aspettano risposte concrete. Non è accettabile che chi lavora in nero o non lavora affatto percepisca il reddito di cittadinanza rimanendo comodo sul divano, mentre chi lavora in regola e paga le tasse fatica ad arrivare alla fine del mese a causa di inaccettabili problemi tecnici e burocratici”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.