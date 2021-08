Afghanistan, Rauti: da Copasir supplenza delle Istituzioni

“In questa fase di grave crisi internazionale il Copasir ha svolto un ruolo prezioso audendo il ministro Di Maio e i direttori del Dis e dell’Aise. Lavoro che sarà utilissimo per il governo impegnato al G7 e, sempre domani, in occasioni delle audizioni nelle commissioni parlamentari competenti dei ministri Di Maio e Guerini. Audizioni che, però, come Fratelli d’Italia giudichiamo tardive e che si sarebbero dovute svolgere la scorsa settimana, quando appunto ebbe inizio la tragedia afgana. Circostanza che conferma ancora di più quanto importante e strategico sia stato il ruolo svolto dal Copasir, di vera e propria supplenza delle Istituzioni democratiche del nostro Paese”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, capogruppo in Commissione Difesa.