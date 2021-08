Scuola: gli investimenti sulla tecnologia ci sono solo a parole

“In queste ore tantissimi insegnanti stanno tentando, tra mille difficoltà, di inserire le loro domande di supplenza con ‘istanze on line’. I sistemi però sono quasi sempre in tilt rendendo pressoché impossibili le operazioni. Chiediamo venga concessa almeno una breve proroga in considerazione delle enormi difficoltà che i docenti hanno dovuto sostenere. Ci chiediamo inoltre in cosa consistano gli investimenti sulla tecnologia tanto conclamati dal Ministro dell’Istruzione se non si riescono a compiere anche le più essenziali procedure: evidentemente tali investimenti sono stati effettuati solo a parole”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, responsabili del Dipartimento Istruzione e Scuola di FDI.