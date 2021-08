Covid, Ciaburro: mondo della montagna attende ancora ristori

Interrogazione FDI a Governo

“Sono allibita che in pieno agosto alcune delle risorse previste dai Decreti Sostegni e Sostegni-bis per il mondo della montagna non sono state erogate. Ed è fuori dal mondo che ancora non siano state erogate le risorse stanziate rispettivamente a marzo e maggio: più di quattro mesi per ricevere due spiccioli sono una totale umiliazione. Ci sono persone che non lavorano dall’anno scorso ed hanno ricevuto solo pacche sulla spalla. Questa storia della burocrazia e dei ritardi per i ristori deve finire. La situazione non è delle migliori se poi pensiamo che non ci sono ancora protocolli chiari e certi per lo svolgimento della stagione turistica invernale. Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Governo: basta ritardi, basta mortificare il mondo della montagna”.

Lo dichiara in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e Segretario della commissione Agricoltura della Camera dei deputati.