Afghanistan, Delmastro: attentato è fallimento diplomazia pentastellata

“Clamoroso fallimento della diplomazia pentastellata: due giorni fa in audizione alla Commissione Esteri Di Maio annunciava, trionfante ed inconsapevole, maggiori fondi per la cooperazione internazionale in Afghanistan, oggi, come risposta, il primo attentato contro le forze occidentali. Sono i gesti distensivi di cui parlava quello scienziato della politica internazionale di “Giuseppi”? Si impieghi ogni risorsa per garantire la massima sicurezza ai nostri militari impegnati nella difficile operazione di recupero dei collaboratori afghani prima di pensare a spendere un solo euro in cooperazione con i talebani”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri.