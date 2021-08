Covid, Meloni: se sei in quarantena ti tagliano lo stipendio, Governo dei migliori sperpera miliardi per il reddito di cittadinanza ma non stanzia risorse per i lavoratori onesti

“Governo di incapaci, pagano gli italiani. Se sei in quarantena per il Covid ti tagliano lo stipendio. Una circolare Inps del 6 agosto conferma che l’indennità di malattia che veniva riconosciuta a chi veniva posto in quarantena dal proprio medico curante, verrà riconosciuta solo per il 2020.

Cosa vuol dire? Che per tutto il 2021, se fai il tuo dovere di cittadino stando in quarantena poiché entrato in contatto con un positivo, l’INPS non ti pagherà i giorni nei quali non sarai potuto andare al lavoro.

L’istituto previdenziale ha infatti chiarito che l’indennità non potrà essere erogata per “mancanza di risorse per gli eventi accorsi nel 2021”. Proprio così, il “Governo dei migliori” sperpera miliardi per il reddito di cittadinanza, spesso percepito da chi non ha diritto, ma non stanzia risorse per i lavoratori onesti.

Ancora una volta lo Stato scarica sulle aziende le responsabilità di cassa che spettano allo Stato.

È certo che alla fine a farne le spere saranno i lavoratori che si vedranno decurtati dallo stipendio i giorni di quarantena. Fratelli d’Italia si batterà in Parlamento contro questa ennesima vergogna”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.