Foibe: Montanari non può fare il rettore

“Dopo le gravi dichiarazioni del Rettore dell’Università degli Stranieri di Siena dove lo stesso definisce il Giorno del Ricordo per i martiri delle foibe e per gli esuli istriani giuliani e dalmati una falsificazione, FdI annuncia la presentazione di una interrogazione al Ministro dell’Università Cristina Messa per chiedere la rimozione di Tomaso Montanari dall’incarico di Rettore. Non è possibile che chi infanga la memoria di migliaia di italiani infoibati dai comunisti di Tito mettendo in discussione il Giorno del Ricordo a loro dedicata possa ricoprire un incarico così prestigioso come quello di Rettore di un’università italiana”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, responsabile dipartimento istruzione e Giovanni Donzelli responsabile nazionale organizzaIone, primi firmatari dell’interrogazione.