“Purtroppo di cretini è pieno il mondo ed evidentemente qualcuno vive o passa anche a Perugia. Si possono non condividere le idee altrui che vanno comunque rispettate così come la memoria dei morti. Non si lasci spazio all’odio razziale”.



Lo dichiara Emanuele Prisco, deputato di Fratelli d’Italia, commentando la notizia dell’atto vandalico compiuto a Perugia ai danni del busto di Guglielmo Miliocchi.