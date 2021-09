Covid, Delmastro: da Governo nulla per messa in sicurezza scuole e trasporti

“Unitamente alla campagna vaccinale ci aspettavamo dal governo la messa in sicurezza di trasporti e scuole e invece siamo arrivati a settembre e nulla è stato fatto. Nelle regioni in cui Fratelli d’Italia governa, si è dimostrato come ci si dovrebbe comportare: nelle Marche, ad esempio, con il presidente Acquaroli sono stati stanziati importanti fondi per gli impianti di aerazione delle classi negli istituti scolastici. Diversamente dal “governo dei migliori” il nulla, il deserto dei tartari su trasporti, scuola e sanità. Sono i migliori quando si tratta di decidere cosa devono fare gli italiani, sono i peggiori quando devono decidere cosa fare loro”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, intervenendo alla trasmissione ‘L’Aria che tira’ in onda su La7.