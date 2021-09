Attività ricettive, Zucconi: il Governo supporti le imprese turistico – ricettive ormai in continua sofferenza

“Nonostante i dati incoraggianti di luglio e agosto, non possiamo dimenticare che nel primo semestre 2021 le imprese turistico – ricettive hanno subìto un calo del fatturato dei servizi ricettivi pari all’8,3% rispetto al primo semestre del 2020 (che a sua volta aveva perso il 65,1% rispetto al primo semestre 2019), come ha certificato l’ISTAT recentemente.

Oltre 115 milioni di pernottamenti sono andati persi rispetto al 2019, e se consideriamo che in tempi normali le presenze turistiche registrate da gennaio a giugno rappresentano circa il 40% del movimento complessivo, significa che è andato in fumo oltre il 25% del fatturato annuo.

Tale perdita è dovuta anche alla miopia del Governo che ha tenuto chiusi gli impianti sciistici per un’intera stagione, comunicando la prolungata serrata il giorno prima della riapertura prevista, decretando di fatto la morte del turismo montano. Senza considerare tutte quelle strutture ricettive che lavorano con i turisti stranieri, come le città d’arte, o con il turismo d’affari che questa stagione hanno subìto una perdita altrettanto grave. Su circa 57mila strutture ricettive localizzate nelle prime 50 città d’arte italiane, ben 4mila hanno scelto di non riprendere l’attività nel trimestre estivo 2021 per motivi strettamente gestionali: previsioni di ricavi insufficienti alla copertura dei costi.

Questo è il momento di continuare a supportare le imprese turistico – ricettive abbattendo i costi fissi derivanti dalla gestione degli immobili come gli affitti, l’Imu, la Tari e le spese legate alle utenze.

Fratelli d’Italia lo chiede da tempo. Prova ne è la proposta di legge, presentata ormai nell’ottobre 2020, che verteva sui costi fissi e su problematiche decisive per la sopravvivenza delle imprese turistiche, ma che è stata oggetto di tentativi di affossamento e di osteggiamento e aspetta ancora di essere affrontata in Aula”.

Lo dichiarano Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e Capogruppo FdI in X Commissione, e Gianluca Caramanna, Responsabile nazionale del Dipartimento turismo di Fratelli d’Italia