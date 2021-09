Carceri, Varchi: celle devastate a Palermo ma no danni a persone grazie a Polizia Penitenziaria

“Oggi ho visitato l’Istituto Penale per i minorenni ‘Malaspina’ di Palermo per constatare dal vivo la situazione dopo le rivolte dei giorni scorsi. Ho incontrato il direttore dell’istituto, dott.ssa Pangaro, il comandante della Polizia Penitenziaria, dott. Cerami e il personale in servizio. Alcune celle sono state rese inservibili a seguito dei danneggiamenti e, in generale, la struttura si presenta ormai vetusta e inadeguata necessitando di importanti interventi strutturali. Le rivolte sono state sedate con importanti danni alle cose ma senza alcun danno alle persone e ciò è stato possibile, pur in assenza dei protocolli operativi nazionali, grazie alla eccellente formazione e prontezza di spirito del personale di Polizia Penitenziaria in servizio. A loro e al personale tutto operante all’interno dell’IPM ho manifestato la mia personale vicinanza e solidarietà. Interrogherò subito il Governo per chiedere attenzione e interventi efficaci nel sistema carcere”.

Lo dichiara Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia.