Covid, Lollobrigida: Draghi sceglie propaganda non soluzioni efficaci

“Come Conte, Draghi ha intrapreso la strada delle conferenze stampa e degli annunci. Il presidente del Consiglio ha affermato che il Green Pass è utile per evitare il contagio ma questo è un falso, perché il virus si trasmette anche se vaccinati. L’ipotesi di una obbligatorietà vaccinale nasce proprio dal fallimento del green pass. Oggi infatti la percentuale dei vaccinati tra le categorie a rischio resta simile a quella precedente alla sua adozione”. Lo ha detto intervenendo a Start su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Draghi ha dichiarato che la Lamorgese è un ottimo ministro di fronte ad un aumento esponenziale dell’immigrazione irregolare in Italia, parla di obbligo vaccinale per gli italiani quando i clandestini rifiutano il tampone per non essere espulsi, si affida a Speranza nonostante gli errori da lui commessi nella gestione della pandemia: la continuità con Conte è evidente, a partire della inutile Cabina di Regia, con qualche accento ancora peggiore. Basti pensare che il ministro Bianchi annuncia che gli studenti vaccinati potranno togliere la mascherina, che sappiamo essere uno strumento efficace per evitare il contagio. Sul trasporto pubblico come sulla scuola nessuna soluzione utile a limitare i contagi. Al contrario la propaganda sul Green Pass fatto passare come strumento utile ad arginare i contagi porta ad abbattere le vere precauzioni come mascherina, sanificazione e assembramenti. Dal capo del governo ci saremmo aspettati soluzioni efficaci per salvaguardare economia, salute, diritto allo studio e libertà dei cittadini italiani e invece abbiamo avuto solo affermazioni utili alla propaganda più che a superare questa grave crisi per la Nazione”, ha concluso Lollobrigida.

