Governo, Meloni: surreale conferenza stampa Draghi, come Fdi sempre più convinti che restare all’opposizione sia la scelta migliore per difendere interessi italiani

«Surreale conferenza stampa di Draghi e di mezzo Governo. Su trasporti e scuola il presidente del Consiglio dice che la preparazione è stata “ben fatta” e che “ce l’abbiamo messa tutta”, peccato che nessuno se ne sia accorto. Il tutto condito dalle notizie fuorvianti sull’epidemia diffuse dal ministro dell’Istruzione Bianchi: se in una classe sono tutti vaccinati non ci sarà obbligo di mascherina. Qual è la ratio di questa scelta priva di giustificazione scientifica, visto che i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati? Poi Draghi annuncia la volontà di estendere il green pass, nonostante sia una misura economicida e inutile a combattere il contagio, e dice sì all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Infine, la ciliegina sulla torta: i complimenti del premier al ministro dell’Interno Lamorgese, che per lui “lavora molto bene”. E che sui migranti i numeri “non sono spaventosi”. Assurdo. Come Fratelli d’Italia siamo sempre più convinti che restare all’opposizione di questo Governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.