Governo, Silvestroni: preoccupanti dichiarazioni

“Alcune dichiarazioni emerse dalla conferenza stampa del Governo Draghi sono preoccupanti: in merito ai trasporti e al settore scolastico, il presidente del Consiglio afferma che la preparazione è stata “ben fatta” e che “ce l’abbiamo messa tutta”. Niente di più lontano dalla verità: non c’è stato alcun aumento dei mezzi del trasporto pubblico. Nella gestione della pandemia e in particolare nel settore dei trasporti, il Governo Draghi continua a commettere gli stessi errori del Governo Conte. Poi in conferenza si parla di estendere il green pass, una misura economicida che non combatte in nessun modo il contagio, se è vero come è vero che anche i vaccinati possono contagiare o essere contagiati. Inoltre, il presidente Draghi si dice favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale e minimizza gravemente il pericolo dell’emergenza migratoria, avallata dall’incompetenza del ministro dell’Interno. Fratelli d’Italia è sempre più convinto che restare all’opposizione di questo governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato e Capogruppo Fratelli d’Italia alla Commissione Trasporti a Montecitorio.