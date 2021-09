Italiani nel mondo, è uscito il numero di “Prima di tutto gli Italiani

“E’ uscito il nuovo numero di PrimaDiTuttoItaliani, foglio del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo”. Lo annuncia il responsabile nazionale del Dipartimento di FdI per gli italiani nel mondo, Roberto Menia. “Farnesina, abbiamo un problema, e non da oggi” è il titolo di apertura, che mette l’accento sulla grave crisi di leadership in un ministero chiave del nostro paese.

Scarica qui il giornale >> https://primadituttoitaliani.files.wordpress.com/2021/05/n-61-mar-apr-21-.pdf