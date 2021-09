Rai, Mollicone: bene produzione centro challenge online, regolamentare algoritmi e migliorare consapevolezza utenti contro challenge online

“Accogliamo positivamente la produzione di RaiCinema e One More Production de “La Regina di Cuori”, cortometraggio che racconta il mondo giovanile e il controverso universo del digitale, con i rischi e le minacce nascoste in rete. È di fondamentale importanza intervenire urgentemente investendo sulla consapevolezza dei giovani su come stare sul web e regolamentare lo sviluppo degli algoritmi, come più volte sottolineato da Fratelli d’Italia dopo i tragici fatti avvenuti. Aumentare il numero di iniziative per la consapevolezza di minori e genitori sui rischi del web significa ridurre i rischi di comportamenti pericolosi come le “challenge”. I nostri complimenti al servizio pubblico che ha scelto di affrontare, con qualità artistica, un tema spinoso su cui, spesso, le istituzioni non hanno saputo dare risposte. I social network non sono pericolosi di per sè, ma bisogna essere presenti sulla rete con consapevolezza: per questo, presenteremo una proposta per garantire il meccanismo della “age verification” e per migliorare il percorso di sensibilizzazione delle istituzioni, sia per giovani che per i genitori, sui rischi del web. Il Parlamento si impegni trasversalmente per migliorare la qualità della sicurezza sulla Rete per i minori, un impegno che abbiamo richiesto anche alle piattaforme come TikTok, in un incontro avuto con i rappresentanti.”



Così il capogruppo di FDI in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone.