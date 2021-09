Scuola, Lollobrigida: su quali basi scientifiche si consente di togliere mascherine ai vaccinati? Da Fdi interrogazione immediata

“Su quali basi scientifiche il ministro Bianchi permetterà ai ragazzi vaccinati di non indossare la mascherina in classe? Se tutti i dati scientifici concordano che un vaccinato si può contagiare e può a sua volta contagiare gli altri, perché si modificano protocolli di sicurezza? Si vuole forse creare disagio ai ragazzi non vaccinati e porli all’indice dei loro coetanei? Presenteremo una interrogazione immediata sul comportamento del ministro che sembra davvero irresponsabile e pericoloso per la salute pubblica”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.