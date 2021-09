Amministrative, Lollobrigida: nostra ambizione essere primo partito a Bologna per vincere

“Fratelli d’Italia ha l’ambizione di vincere per dare a Bologna una visione. Abbiamo scelto persone che vengono dalla società civile per mettere insieme le migliori professionalità e contrapporci a quelle forze di sinistra che non rappresentano gli interessi degli italiani. Da qui nasce la decisione di puntare su Fabio Battistini per arrivare al ballottaggio, vincere ed essere il primo partito. Qualcuno a Bologna ci dà per spacciati, un metodo che usa una sinistra litigiosa che mette insieme ricette, a nostro avviso tutte sbagliate, per risolvere i problemi. FDI invece aggrega grazie a coerenza e lealtà, due qualità che danno la certezza che la parola data venga sempre mantenuta. È essenziale battere la sinistra anche nei quartieri, dove la coalizione non sarà unita, ma non per scelta di Fratelli d’Italia. Invito chi a livello comunale voterà altri partiti di puntare sui candidati presidenti di FDI per battere la sinistra. Una vittoria che avrebbe un sapore diverso. Ringrazio il capogruppo in Regione Lisei per il lavoro di opposizione a Bonaccini e il coordinatore regionale Barcaiuolo perché quotidianamente lottano per rappresentare gli interessi dei cittadini”.

Lo ha detto intervenendo alla presentazione del programma di FDI per le amministrative di Bologna il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.