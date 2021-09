Immigrazione, Meloni: cinque tunisini e un egiziano ritrovati a spasso per Lampedusa nonostante espulsione, ma per qualcuno Lamorgese lavora bene

«Cinque tunisini e un egiziano, già cacciati dall’Italia, ritrovati a spasso sull’isola di Lampedusa. Nonostante il decreto di espulsione, sono riusciti a sbarcare sulle nostre coste e ora passeranno i domiciliari nello strabordante hotspot. Mentre agli italiani viene misurata la temperatura con i droni in spiaggia, il controllo sui clandestini sembra essere un optional per il governo Draghi. Ma per qualcuno “la Lamorgese lavora molto bene”».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.