Rdc, Ferro: a disoccupati serie politiche per il lavoro e no mancette

“Fratelli d’Italia è l’unica forza parlamentare che non ha mai votato per la scriteriata misura del reddito di cittadinanza. Per questo rivendichiamo con forza il nostro no e ribadiamo la necessità di cancellare questa misura, che altro non è che una mancetta per i disoccupati, che meriterebbero invece serie politiche mirate all’inserimento nel mondo del lavoro. La sinistra, invece, che alza polemiche per le parole di Giorgia Meloni, sembra voler applicare il mantenimento a metadone poiché non in grado di risolvere l’annoso problema della disoccupazione nazionale”.

Così in una nota Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.