Rdc, Ferro: Conte si arrampica su specchi per attaccare Meloni

Fa quasi tenerezza sentire Giuseppe Conte arrampicarsi sugli specchi per attaccare Giorgia Meloni, rea a suo avviso, di aver definito metadone di stato un provvedimento assistenziale come il reddito di cittadinanza. Questa misura, voluta dai grillini unicamente per avere qualche voto in più, è risultata inutile e non ha risolto il problema della disoccupazione, finendo spesso nelle mani di chi non ne ha alcun diritto. Fratelli d’Italia è l’unica forza parlamentare che non ha mai votato il reddito di cittadinanza. Uno sperpero di ben 17 miliardi di euro di denaro pubblico. FdI continuerà a chiedere al governo che questi fondi vengano destinati per rilanciare le attività economiche messe in ginocchio dal Covid e dalle politiche scriteriate degli ultimi governi.

Condividi