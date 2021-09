Lombardia: Il sottosegretario Alparone aderisce a Fratelli d’Italia

“A nome di tutto il Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, do il benvenuto a Marco Alparone, che da oggi entra nelle fila di Fdi e lavorerà con noi ai tanti progetti che condividiamo”.

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fdi in Regione Lombardia.

“L’esperienza che Marco ha guadagnato sul campo, in anni di vita politica e amministrativa, arricchirà il nostro già corposo percorso e il nostro impegno sul territorio. Il suo modo concreto di affrontare i problemi dei cittadini è perfettamente in linea con il nostro lavoro e con la nostra passione per la politica del fare. Personalmente poi conosco Marco da tanti anni e so quanta passione mette in quello che fa.

Abbiamo tanti progetti su cui lavorare tutti insieme, in un Gruppo che si sta ingrandendo a dimostrazione del fatto che il suo programma è valido”.