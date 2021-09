Ue- Disastri naturali, Fitto: investire per prevenzione e ricostruzione

“Gli eventi e le catastrofi naturali che hanno colpito molti territori europei quest’estate, tra cui i numerosi incendi in Italia, hanno provocato un elevato numero di vittime, e severi danni dal punto di vista paesaggistico ed economico. Eventi che purtroppo diventeranno endemici, e sui quali occorre una risposta rapida, efficace ed efficiente da parte di Ue, Stati Membri e Autorità locali e regionali.

Per questo oggi in Commissione REGI alla presenza del Commissario per gli Affari Regionali Elisa Ferreira ho sostenuto la necessità da un lato di potenziare gli strumenti ed i meccanismi esistenti, attraverso un aumento di risorse, ma anche maggiore semplificazione, e dall’altro la necessità di permettere agli Stati membri di utilizzare tutte le risorse possibili per investimenti ed opere per una concreta tutela dei territori e di un’efficace applicazione del principio “ricostruire meglio”.

Per far questo sarà fondamentale la riforma del patto di stabilità, attraverso lo scorporo del co-finanziamento nazionale della politica di coesione dal computo del debito, nonché un utilizzo delle risorse del PNRR per far fronte per far fronte alle spese derivanti da disastri naturali e quindi per rafforzare e sostenere finanziamenti per la prevenzione e la ricostruzione”.

Cosi in una nota il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.