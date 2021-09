Fisco, Osnato: votare nostri emendamenti per rinviare e dilazionare adempimenti cartelle esattoriali

“Chi, tra le forze politiche, oggi chiede che cittadini e imprese non vengano assaliti da insostenibili carichi fiscali e asfissiati dal peso degli oltre 4 milioni di cartelle esattoriali ha la possibilità di rendere onore a questo impegno votando gli emendamenti di FDI al decreto Green pass a prima firma Lollobrigida che chiedono di superare questo scoglio dando la possibilità al contribuente di rinviare gli adempimenti e in seguito di dilazionarli più a lungo! Mettiamo a disposizione questo strumento che può diventare il simbolo di una rinnovata unità di intenti nel cercare di rispondere alle istanze dei ceti produttivi che vogliono essere accompagnati nell’auspicata ripresa economica e non soffocati da adempimenti impossibili da sostenere”.

Lo dichiara Marco Osnato, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.