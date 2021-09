Immigrazione, ancora sbarchi in Sardegna, Deidda: politica Lamorgese fallimentare; nessuna misura utile adottata

“Gli sbarchi di tunisini tra Solanas e Villasimius e nuovamente quelli di algerini nelle coste del Sulcis, dimostrano come i precedenti Governi e il ministro Lamorgese non hanno mai preso seriamente il problema immigrazione in Sardegna”, denuncia il deputato di FdI Salvatore Deidda;



“Ricordo come l’unica misura adottata sia stata quella dell’innalzamento di un muro nel centro di Monastir. Totalmente inutile, visto che gli immigrati riescono lo stesso a scappare. Per il resto, il nulla assoluto. Gli immigrati arrivano nelle nostre coste, sbarcano, passeggiano nelle strade statali e aspettano le forze dell’ordine come taxi. Se qualcuno invece decidesse di nascondersi, non avremo modo di scoprirlo. Si tratta di una questione di sicurezza sanitaria, vista la pandemia, e gli obblighi per i cittadini italiani. Nessuno controlla i nostri mari”, conclude Deidda

