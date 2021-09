Rdc, Lollobrigida: immorale usarlo per consenso

“Giudicare vigliacca l’idea di un referendum per abrogare il pessimo Reddito di cittadinanza, lanciata prima da FDI e copiata dai renziani, dimostra la paura di Conte e del M5S di confrontarsi con gli italiani. È immorale utilizzare un simile provvedimento per conquistare consenso, facendo finta di non vedere che questa misura ha fallito sulle politiche attive del lavoro e non ha abolito la povertà come disse Di Maio. Da Conte l’ennesimo, stucchevole e insensato tentativo di difendere un provvedimento fallimentare”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.