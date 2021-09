Covid, Delmastro: ripristinare congedi al 50% per genitori con figli in isolamento

“I migliori si sono dimenticati della famiglia ma per fortuna ci pensiamo noi di Fratelli d’Italia! A pochi giorni dalla ripresa delle scuole, non solo il Governo non ha un piano chiaro per la sicurezza dei trasporti scolastici e delle aule, ma non spende una sola parola in merito al ripristino dei congedi Covid retribuiti al 50% per i genitori con figli in quarantena o in isolamento. Sanno cosa significhi avere figli? Sanno cosa significhi sostegno alla natalità? Ho presentato un emendamento per chiedere il ripristino delle misure scadute il 30 giugno 2021 relative ai congedi Covid retribuiti al 50% per i genitori con figli minori in quarantena o isolamento, estendendole per tutto l’anno scolastico. Nella disattenzione verso le famiglie di un Governo impegnato solo a sanare le sanguinarie lotte intestine, Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta opposizione responsabile e sensibile alle esigenze di quegli italiani che lavorano e che chiedono di poter conciliare lavoro e cura della famiglia e dei figli”



È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro delle Vedove.