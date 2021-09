Farm-to-fork, Fiocchi: soddisfatto per approvazione emendamento in difesa della dieta Mediterranea

La Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO nel 2010 come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, è conosciuta come una dieta sana, equilibrata, ad alto valore nutrizionale, sociale e culturale, basata sul rispetto del territorio e della biodiversità, garantendo la conservazione e lo sviluppo di attività e mestieri tradizionali legati alla pesca, alla caccia e all’agricoltura sostenibili e che svolge un ruolo protettivo nella prevenzione primaria e secondaria delle principali malattie degenerative croniche. E’ questo il contenuto di un emendamento approvato oggi, a larghissima maggioranza dalle commissioni congiunte Ambiente e Agricoltura del Parlamento europeo, che ha come primo firmatario l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Pietro Fiocchi ed e’ stato sottoscritto da tutta la delegazione di FdI. “Sono molto soddisfatto che si sia fatto un passo importante nella valorizzazione e nella difesa della dieta Mediterranea nell’ambito della strategia europea Farm-to-fork che vuol dire anche difesa dei nostri territori e delle nostre economie. Difendere la dieta mediterranea significa infatti difendere il nostro Made in Italy dagli attacchi di una campagna europea che con il sistema di etichettatura Nutriscore

penalizza i nostri prodotti indicandoli come dannosi per la salute, mentre e’ vero l’esatto contrario. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare anche per tutti gli altri dossier presenti oggi sui tavoli europei”.

Così in una nota l’eurodeputato di FdI-Ecr, Pietro Fiocchi.